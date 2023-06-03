На Боровском шоссе в Москве провалился грунт Фото: стоп-кадр из видео

На Боровском шоссе, в районе дома 29, провалился грунт. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Из-за ЧП перекрыли движение по дублеру дороги.

В столице утром 3 июня, в субботу произошел провал грунта. На месте ЧП образовалась яма в несколько метров. Также сообщается, что в нескольких близлежащих домах приостановлена подача водоснабжения.

ТАСС пишет, что площадь обрушения составила 20 квадратных метров, глубина — 4 метра. Повреждено дорожное полотно и тротуар. В экстренных службах сообщили, что причиной обвала стал скачок давления в трубопроводе. Пострадавших нет.

Сейчас очевидцы могут наблюдать пар из-под земли, место огородили.

В связи со случившимся перекрыто движение по дублеру Боровского шоссе. В дептрансе порекомендовали выбирать пути объезда.