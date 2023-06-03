Один человек пострадал в аварии с тремя автомобилями в Лефортовском тоннеле Фото: Департамент транспорта Москвы

Один человек пострадал в аварии с участием трех автомобилей в Лефортовском тоннеле, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. На фото с места аварии, которое обнародовал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, видно, что зажатая двумя самосвалами легковушка сильно пострадала.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле. Движение транспорта в районе места происшествия затруднено, добавили в дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что 2 июня на 89 километре МКАД, в районе Осташкинского шоссе, произошла авария. Отцепившийся прицеп грузовика врезался в остановившуюся из-за ДТП легковушку. Пассажирка последней погибла на месте, водитель спустя несколько часов скончался в больнице.