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НовостиПроисшествия3 июня 2023 10:34

Женщина зарезала сожителя на железнодорожном вокзале Москвы

39-летняя женщина во время ссоры четыре раза пырнула своего возлюбленного ножом прямо на железнодорожной платформе
Мила ГЕНЬ
Женщина зарезала сожителя на железнодорожном вокзале Москвы

Женщина зарезала сожителя на железнодорожном вокзале Москвы

Фото: Олег ЗОЛОТО

На западе Москвы 39-летняя женщина пырнула ножом четыре раза сожителя. Произошло это во время ссоры на платформе железнодорожного вокзала. С ранения мужчину госпитализировали, позднее он скончался в медучреждении, сообщает Следственный комитет России по столице.

Произошло вышеописанное 2 июня 2023 года. Сообщается, что подозреваемая била своего возлюбленного ножом в область груди.

Возбуждено уголовное дело по факту убийству. Женщину задержали, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время ей изберут меру пресечения, следствие рассчитывает, что суд отправит фигурантку под стражу.

Ранее KP.RU писал, что мужчина несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета на севере Москвы. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю закона.