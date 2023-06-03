Женщина зарезала сожителя на железнодорожном вокзале Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

На западе Москвы 39-летняя женщина пырнула ножом четыре раза сожителя. Произошло это во время ссоры на платформе железнодорожного вокзала. С ранения мужчину госпитализировали, позднее он скончался в медучреждении, сообщает Следственный комитет России по столице.

Произошло вышеописанное 2 июня 2023 года. Сообщается, что подозреваемая била своего возлюбленного ножом в область груди.

Возбуждено уголовное дело по факту убийству. Женщину задержали, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время ей изберут меру пресечения, следствие рассчитывает, что суд отправит фигурантку под стражу.

Ранее KP.RU писал, что мужчина несколько раз выстрелил в полицейского из газового пистолета на севере Москвы. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к представителю закона.