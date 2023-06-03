Редкий обратных ход температуры зафиксировали в Москве Фото: Сергей ГАПОН

В Москве наблюдается обратный ход температур, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Это достаточно редкое метеорологическое явление, когда днем температура воздуха не растет, а продолжает понижаться.

— Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов по местному времени, тогда термометры показывали около +21 градуса, и с тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в +7,6 градуса! — рассказал синоптик.

Однако в течение пары часов ситуация диаметрально поменяется. В столице успокоятся дожди — они станут небольшими и только в отдельных районах, а температурный тренд изменится на противоположный.

Ранее KP.RU писал, что 3 июня в столице прогнозируют дожди, прохладную погоду с максимальной температурой в +14 градусов и порывистый ветер.