Две жительницы Москвы установили приложения на телефон и потеряли в сумме 5 миллионов рублей Фото: Анастасия Осипова

В прокуратуре Москвы предупредили о распространении новой схемы мошенничества. Злоумышленники под разными предлогами просят установить определенные приложения. Получив таким образом удаленный доступ к телефону жертвы, мошенники похищают сбережения и кредитные средства.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков либо правоохранительных органов. Они сообщают, что на деньги собеседника покушаются мошенники. В качестве доказательств звонящие отправляют фото документов (настоящие сотрудники правоохранительных органов или банков этого никогда не делают, отметили в прокуратуре).

Злоумышленники просят установить на телефон либо компьютер программу, предоставляющую дистанционный доступ к устройству. С помощью этого приложения аферисты оформляют дистанционно кредиты на владельца счета и похищают сбережения с него.

Так, жительнице Строгино поступил звонок якобы из банка о попытке хищения ее денег, в качестве меры предложили перевести сбережения на безопасный счет. С помощью установленного женщиной приложения мошенники украли все ее деньги, а также оформили кредит. Всего москвичка потеряла 3,5 млн рублей.

Другая женщина, жительница района Марьина Роща, получила таким же образом кредит на 1,5 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что мошенники также стали использовать для давления родственников жертвы.