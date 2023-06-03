Обнаруженного на Олимпийских прудах в Москве бобра вернули в естественную среду обитания Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Сотрудники московского департамента природопользования и охраны окружающей среды получили информацию от неравнодушных жителей столицы. Люди сообщили, что в одном из Олимпийских прудов появился бобер, предположительно раненый. Специалисты ведомства отправились спасать животное, о чем сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Прибывшие на указанное место спасатели отловили бобра и передали в Центр реабилитации диких животных департамента. Ветеринары осмотрели животное, которое оказалось совершенно здоровым. После этого его оперативно вернули в естественную среду обитания.

Бобра выпустили на волю на природных территориях ТиНАО.

Ранее KP.RU писал, что в Москве заработал чат-бот для спасения сов и других диких животных, которые попали в руки недобросовестных хозяев, либо нуждаются в другой помощи.