МЧС предупредило москвичей о ночных и утренних заморозках до минус двух градусов 4 и 5 мая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заморозки до минус двух градусов ожидаются в Москве в ночные и утренние часы 4 и 5 мая. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Синоптики Росгидромет прогнозируют в период с 4 по 5 июня в Москве в ночные и утренние часы заморозки. Ожидается, что воздух остынет от нуля до минус двух градусов.

Особое внимание на этот факт попросили обратить водителям. Рекомендуется особо тщательно соблюдать правила дорожного движения при управлении автомобилем, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и снизить скорость.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 3 июня наблюдают редкое метеорологическое явление — обратный ход температур. После ночного понижения температуры воздух не стал нагреваться, а остыл еще сильнее. Также сообщалось, что ночь с 3 на 4 июня может стать самой холодной этим летом.