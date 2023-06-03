Один человек пострадал при столкновении двух авто на 6 км МКАД Фото: прокуратура Москвы

Два автомобиля столкнулись на 6 км МКАД в районе пересечения с улицей Николая Старостина. Один человек пострадал, сообщает прокуратура столицы.

Автомобилист вышел из машины, чтобы посмотреть, в чем причина поломки его транспортного средства. В этот момент сзади в него въехала 36-летняя женщина, управлявшая такси, не успевшая среагировать на стоящий авто. Пострадавший — водитель первой машины. От столкновения его откинуло вбок, после чего произошло возгорание.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Движение в районе места аварии было затруднено, но в настоящее время ее последствия убрали, транспортный поток возобновился, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве напомнили, что существуют правила безопасного поведения в случае поломки автомобиля прямо на дороге.

Ранее в Москве погибли два человека, автомобиль которых остановился после аварии. В машину «прилетел» отсоединившийся прицеп проезжавшего мимо грузовика, писал KP.RU.