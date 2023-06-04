Переменную облачность и до +17 градусов прогнозируют в Москве 4 июня

Переменная облачность и до +17 градусов прогнозируют в Москве 4 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве днем 4 июня, в воскресенье, ожидается переменно облачная погода и температура воздуха в 15-17 градусов тепла. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Прогноз погоды можно посмотреть на портале Гидрометцентра России.

Атмосферное давление будет на уровне 751 миллиметр ртутного столба, к ночи снизится до 750 единиц. Оба значения немного превышают норму для Московского региона.

В ночное время суток немного похолодает: температура воздуха будут от пяти до семи градусов выше нуля. Ветер переменит направление на юго-западное и слегка снизит скорость — до 4-9 метров в секунду.

В течение суток синоптики обещают преимущественно отсутствие осадков.

Ранее KP.RU писал, что накануне в столице наблюдали редкое метеорологическое явление: обратный ход температур. После ночи в городе не потеплело, а наоборот, похолодало.