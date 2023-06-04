Синоптик Леус: Период ночных заморозков завершился в центральной части России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Период заморозков завершен, сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В Москве и области отрицательные температуры прошедшей ночью зафиксированы не были, добавил он.

Метеоролог в своем телеграм-канале рассказал, что в центральных и северо-западных регионах Европейской России минувшей ночью температура опускалась ниже нуля. Столичный регион заморозки обошли стороной.

На базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, воскресный минимум составил +4,9 градуса. На других метеостанциях столицы фиксировали от +2,1 градуса в Новой Москве до +6,8 градуса в центре.

В Подмосковье самой холодной ночь оказалась в Волоколамском и Талдоме, где минимальная температура составила +1,6 и +1,8 градуса соответственно.

— На этом период летних ночных заморозков можно считать завершённым – ветры в атмосфере разворачиваются на западные румбы и облаков в небе будет больше, что убережёт регион от экстремального ночного выхолаживания, — отметил Михаил Леус.

Однако ближайшей ночью на востоке Московской области температура воздуха местами опустится до +1-+3 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в ночь на понедельник ожидают до семи градусов тепла.