В Москве с 2015 года восстановили исторический облик 53 купеческих домов

В Москве с 2015 года восстановили исторический облик более 50 купеческих домов Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В Москве с 2015 года восстановили 53 купеческих дома. Им вернули исторический облик, сообщает сайт мэра Москвы. Специалисты отремонтировали фасады, крыши, подъезды и фасады, а также обновили инженерные системы.

Работы проводят в рамках региональной программы капитального ремонта. В 2023 году в нее вошли еще шесть зданий Замоскворечья, одно из которых располагается на Кожевнической улице.

Отмечается, что сейчас купеческие дома используют для проживания как МКД.

К знаковым жилым домам купеческой Москвы, которые капитально отремонтировали в последние годы, относятся дома на улицах Бахрушина и Новокузнецкой. Они построены в 1887 и 1883 годах соответственно. Специалисты бережно восстановили уникальный исторический облик этих зданий.

Ранее KP.RU писал, что pдание Москонцерта на Пушечной улице в Москве отреставрируют с сохранением исторического облика.