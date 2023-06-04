На Ленинградском шоссе в Москве рабочий упал с высоты на стройке Фото: прокуратура Москвы

На строительном объекте на Ленинградском шоссе в Москвы 4 июня, в воскресенье, рабочий упал с высоты. Как сообщает прокуратура столицы, мужчина жив, но госпитализирован с травмами.

Причины и обстоятельства инцидента пока остаются неизвестными. Их будут устанавливать правоохранительные органы. В том числе, будут определены лица, ответственные за охрану труда и технику безопасности на объекте. Контролирует проведение организованной проверки Головинская межрайонная прокуратура.

Ранее в Москве в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» произошел несчастный случай. При обрушении перекрытий погиб рабочий. Еще один мужчина госпитализирован с травмами, писал KP.RU. Инцидент случился во время проведения реставрации. Площадь обрушившихся перекрытий составила 35 квадратных метров. Причины и обстоятельства, при которых произошла трагедия, выясняют.

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