В Москве мужчина до смерти избил собутыльника Фото: Олег ЗОЛОТО

На северо-западе Москвы во время застолья со спиртными напитками один избил собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемого задержали, рассказали KP.RU в Следственном комитете по столице.

Конфликт с летальным исходом произошел 4 июня 2023 года в квартире на улице Расплетина. Собутыльниками были ранее знакомые 42-летний и 36-летний мужчины. Первый нанес второму восемь ударов руками и ногами, а затем «добил» неназванным деревянным предметом. Все удары пришли в область головы и туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

После этого сам виновник вызвал полицию. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Фигуранта планируют заключить под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что житель Раменского убил собутыльника шилом.