Московские врачи рассказали, какие продукты нельзя есть летом Фото: Евгения ГУСЕВА

В теплую погоду в некоторых продуктах быстро размножаются бактерии, поэтому врачи советуют с осторожностью их употреблять — во избежание диареи, отравления или заболеваний похуже. Об этом пишут «Известия».

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал, что основная часть пищевых отравлений приходится на летние месяцы. В этот период нужно быть осторожнее с рыбой, мясными и молочными продуктами.

Упор врач советует сделать на овощи и фрукты. Как перекус подходят нескоропортящиеся твердые продукты — сушки и печенье. В жару важно не превышать дневную норму потребляемой соли: для взрослого человека этот показатель составляет 10 грамм. В противном случае организм может плохо выводить воду.

Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендовала следить за уровнем потребляемого калия. Его можно получить из орехов, семечек, листовой зелени, капусты, томатов, клубники, черешни и других продуктов. Врач также добавила, что важно соблюдать водный баланс.

Ранее KP.RU писал, что главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников посоветовал выпивать не более четырех чашек чая в день.