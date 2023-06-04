Главный диетолог Москвы предупредила о смертельном риске перееданий Фото: Shutterstock

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила о смертельном риске при переедании. И речь не только о долгосрочных перспективах.

Избыточные приемы пищи приводят в будущем к ожирению, развитию метаболических болезней, сахарного диабета. Однако опасным переедание может быть и в краткосрочной перспективе. Человек может умереть от «апоплексического удара».

— Размеры нашего желудка небезграничны, действительно существуют объемы жидкости, объемы пищи, прием которых может привести к крайне негативным влияниям, в том числе активации определенных отделов нервной системы. Это повышенная нагрузка не только на органы пищеварения, но и на сердечно-сосудистую систему, — рассказала специалист.

Ранее KP.RU писал, что московские врачи дали рекомендации по питанию летом. Так, от некоторых продуктов лучше отказаться, а овощи и фрукты, наоборот, стоит есть побольше.