Несколько участков в районе Госпитальной и Рубцовской набережных в Москве перекроют на 2,5 месяца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько участков в районе Госпитальной и Рубцовской набережных перекроют с 5 июня по 27 августа. В этот период будут проводить строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Полностью недоступны для проезда будут боковой проезд Рубцовской набережной в районе дома 2/18 круглосуточно с 5 до 10 июня и с 1 июля до 27 августа. Также нельзя будет проехать по Госпитальной набережной от улице Госпитальной до Новой Дороги с 1:30 до 5:30 в следующие дни: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля.

В эти же период, кроме 29 и 30 июля, будет недоступен съезд с переулка Рубцова на Госпитальный переулок до Лефортовской набережной.

Вплоть до 27 августа постепенно будут вводить частичные перекрытия (по одной полосе) и на других участках в вышеуказанных районах.

Ранее KP.RU сообщал, что движение ограничат в проезде Энтузиастов в Москве с 31 мая по 30 июля.