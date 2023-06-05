Москвичам рассказали о погоде в понедельник 5 июня

Дождь и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве 5 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 5 июня, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до плюс 18 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем будет колебаться на уровне от +16 до +18 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 м/с. Местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 752 мм. ртутного столба. В ночное время суток температура воздуха опустится до плюс пяти градусов.

В этот же день в Московской области столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов выше нуля. Ночью здесь будет холоднее, чем в столице - температура воздуха составит лишь три градуса выше нуля.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказывал, что, в последний рабочий день на прошлой неделе, в Москве выпало около 12% месячной нормы осадков.