Сергей Собянин сообщил, что за лето в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детских садов

фото: Telegram-канал Сергея Собянина

В летние месяцы, в Москве, планируется благоустроить территорию более 160 школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Планируется обновить спортивные площадки: футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. А также приведут в порядок зоны воркаута, пешеходные дорожки и детские площадки.

Сергей Собянин отметил, что территории будут доступны для всех местных жителей. При этом безопасности уделят особое внимание. На всех территориях будут установлены новые системы освещения и видеонаблюдения.

Сергей Собянин отметил, что с 2021 года в Москве благоустроено 600 территорий школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что станция "Площадь Трех вокзалов" открылась в Москве 2 июня 2023. Здесь будет пересадка с МЦД-2 на МЦД-4. Запуск последнего запланирован на сентябрь.