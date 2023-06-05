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НовостиОбщество5 июня 2023 5:11

Сергей Собянин сообщил, что за лето в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детских садов

Особое внимание будет уделяться безопасности
Светлана ДАНИЛИНА
фото: Telegram-канал Сергея Собянина

фото: Telegram-канал Сергея Собянина

В летние месяцы, в Москве, планируется благоустроить территорию более 160 школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Планируется обновить спортивные площадки: футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки. А также приведут в порядок зоны воркаута, пешеходные дорожки и детские площадки.

Сергей Собянин отметил, что территории будут доступны для всех местных жителей. При этом безопасности уделят особое внимание. На всех территориях будут установлены новые системы освещения и видеонаблюдения.

Сергей Собянин отметил, что с 2021 года в Москве благоустроено 600 территорий школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что станция "Площадь Трех вокзалов" открылась в Москве 2 июня 2023. Здесь будет пересадка с МЦД-2 на МЦД-4. Запуск последнего запланирован на сентябрь.