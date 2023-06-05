Молния ударила в самолет рейса Владивосток - Москва

Инцидент не повлиял на выполнение рейса Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь на 5 июня молния ударила по самолету, летевшему по маршруту Владивосток - Москва. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.

По данным источника, инцидент не повлиял на выполнение рейса. Самолет продолжил полет. Очевидцы сообщали, что слышали щелчок. Никаких негативных последствий не зафиксировано.

Еще один авиаинцидент произошел 1 июня. Самолет выполнявший рейс Южно-Саханск - Москва вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажира. Подробности его состояния не приводятся - его передали бригаде скорой помощи.

Кроме этого, недавно произошло ЧП на борту самолета в Южной Корее. Во время полета пассажир открыл дверь аварийного выхода. Причину своего поступка мужчина не назвал, но известно, что в результате инцидента девять человек обратились за помощью к медикам.