Одна полоса будет недоступна для проезда на участке Балаклавского проспекта в Москве

Кроме этого, будет ограничено движение на улице Нижние Мневники с 10 июня по 20 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период с 9 по 25 июня текущего года на участке Балаклавского проспекта в Москве будет недоступна одна полоса для движения. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы. Ограничение движения связано с выполнением ремонтных работ.

Кроме этого, будет ограничено движение на улице Нижние Мневники с 10 июня по 20 августа. На участке от остановки "Улица Нижние Мневники - байк-центр" до Карамышевского моста закроют две полосы. До 10 июля движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

В период до 20 августа движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении, благодаря обустройству временного уширения.

Ранее сообщалось о перекрытии нескольких участков дороги на 2,5 месяца в районе Госпитальной и Рубцовской набережных в Москве. Ограничения введут с 5 июня по 27 августа.