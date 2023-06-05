На конференции Startup Village число московских компаний-экспонентов выросло в три раза - Сергунина

Фото: Пресс-служба ДПиИР

На технологической конференции Startup Village, прошедшей в рамках Московской недели предпринимательства, свой стенд представила столица. На нем побывали более трех тысяч посетителей. Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, среди экспонентов при поддержке города 43 столичных стартапа представили свои новейшие разработки и провели встречи с потенциальными зарубежными и российскими партнерами.

«В этом году на конференции было представлено порядка 150 компаний. Из них 43 московские — в три раза больше, чем годом ранее. Они показали свои инновационные решения в сфере энергетики, приборостроения, транспорта и химической промышленности. Некоторые после деловых переговоров на выставке договорились о сотрудничестве с представителями крупного бизнеса», — рассказала Наталья Сергунина.

На стенды компаний — участников программ Московского инновационного кластера заглянули и представители крупного бизнеса. К примеру, их привлекла продукция компании по выпуску смазочных материалов для автомобилей, горнодобывающей спецтехники и железнодорожного транспорта. Этот производитель сегодня занят активным импортозамещением продуктов зарубежных предприятий, покинувших рынок нашей страны.

КОНКРЕТНО

Среди московских экспонентов:

- разработчик быстрых зарядных станций для электромобилей, сокращающих с двух часов до 20 минут минимальный срок полной зарядки. Эту продукцию уже используют в 16 регионах страны. Среди других разработок компании в области силовой электроники - источники бесперебойного питания и инверторы для солнечных электростанций;

- научно-производственное предприятие, выпускающее устройство для очистки воды, которое уже проходит испытания. Оно встраивается в систему водоснабжения и использует озонирование, ультразвуковую обработку и дополнительную ионизацию.

- разработчик установки для очистки двигателей внутреннего сгорания оксигидрогеном — смесью водорода и кислорода. Благодаря этому достигается экономия топлива и масла, сокращаются расходы на обслуживание. Плюс ко всему существенно уменьшаются вредные выбросы от транспорта. Технологию уже намерен использовать Кузбасский технопарк;

- компания, создавшая совместно с коллегами из Тулы рейндифлектор - отражатель осадков. Его крепят перед объективом камеры для получения четкого кадра, например, в сильный дождь.