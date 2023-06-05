Ефимов: В Москве по программе МаИП строятся 55 общественно-деловых зданий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Город выделил застройщикам в аренду без торгов около 80 гектаров земли под масштабные инвестиционные проекты (МаИП). Договоры по ним были подписаны с 2017 по 2023 годы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря МаИП в десяти округах столицы появится различные торговые, деловые и другие коммерческие сооружения.

«На участках возведут гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты, - отметил заммэра. - Их общая площадь - около 2,2 миллиона квадратных метров».

Напомним, масштабным инвестиционным проектом может стать, к примеру, производственный комплекс, инновационный центр или социальное учреждение. Такой статус оформляется также транспортным, спортивным, деловым и другим сооружениям. Землю для них город выделяет в аренду без торгов. Это позволяет создавать для жителей дополнительные рабочие места и развивать городскую инфраструктуру.

Некоторыми подробностями проектов поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что в центре столицы строится больше всего зданий в рамках МаИП - 11. Их разместят на земельных участках общей площадью 5,7 гектара.

«На западе столицы реализуется 10 проектов на 8,4 гектара, - уточнил Гаман. - На юге и юго-востоке – по семь, на участках общей площадью почти 30 гектаров».

По его словам, реализацией еще пяти проектов инвесторы занимаются на востоке и северо-западе города. Для этого ими арендовано без торгов всего 26 гектаров земли в обоих округах. Жителей столичных районов наверняка интересует, что же появится рядом с ними. К примеру, торговый центр с супермаркетом, торговыми галереями, рестораном и паркингом на 9,5 тысячи квадратных метров разместится в Тверском районе. Ещё одно здание площадью более 1,9 тысячи квадратных метров с магазинами, офисами и медицинским центром построят в Дорогомилове. Офисно-гостиничный комплекс со спортивными сооружениями площадью 18 тысяч квадратных метров возведут в Головинском районе.