Овчинский: В строящемся бизнес-центре на северо-западе Москвы началось сооружение подземных этажей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Хорошево-Мневниках на северо-западе столицы застройщик начал строить подземные этажи нового бизнес-центра. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, соглашение о возведении здания город заключил с инвестором ГК ФСК в 2021 году. Проект реализуется по программе по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ).

«После ввода объекта в эксплуатацию в июне 2025 года здесь будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест, - отметил глава ведомства. - Объем инвестиций по проекту составит 7,4 миллиарда рублей».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, в строении завершена заливка фундаментной плиты. Кроме того, на уровне минус третьего и второго этажей уже возвели монолитные конструкции. Параллельно специалисты приступили к монолитным работам на уровне минус первого этажа.

В комплексе площадью более 70 тысяч квадратных метров разместятся магазины, кафе и рестораны, а также подземный паркинг более чем на 300 машино-мест. Здание оснастят современным IT-оборудованием, в том числе FaceID, системами безопасности и аналитики, VR-мониторингом.

Подробнее о проекте рассказал директор по развитию коммерческой недвижимости компании Сергей Пшеничников. Известно, что работы идут по графику. От будущего комплекса можно будет пешком добраться до соседних жилых домов, набережной и пока строящейся станции метро.

«Здание возводится параллельно с другими очередями нашего ЖК, - уточнил представитель инвестора. - Это позволит иметь полноценные рабочие места к моменту завершения проекта комплексной застройки территории района».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Благодаря проекту для жильцов домов в районе и работников офисного центра будет создана комфортная городская среда.

Напомним, участниками городской программы МПТ могут стать застройщики, как планирующие свои проекты, так и уже занятые сооружением жилой недвижимости в столице. При этом земля под жилые дома и места приложения труда может располагаться в разных районах. Заявки девелоперов для участия в программе принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.