Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2023 8:42

От станции метро «Ховрино» до станции «Сокол» нет движения поездов из-за человека на путях

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами
Светлана ДАНИЛИНА
Нет движения поездов на участке зеленой ветки метро

Нет движения поездов на участке зеленой ветки метро

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, на северном участке Замоскворецкой линии метро, от станции «Ховрино» до станции «Сокол» нет движения поездов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

В ведомстве уточняют, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. Подробности происшествия не сообщаются.

По обновленной информации, в 11:43 по московскому времени, движение поездов на участке зеленой ветки метро восстановили. Оно вводится в график.

Ранее KP.RU писал, что мужчина разбил турникет кулаком на станции метро «Электрозаводская» в Москве. Он это сделал после того, как получил отказ от другого пассажира пройти за ним бесплатно.

Еще один турникет был разбит в столичной подземке на прошлой неделе. На станции метро «Южная» мужчина сделал это с помощью ноги. Пассажир разозлился из-за того, что стеклянные дверцы не открылись с первого раза.