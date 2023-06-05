От станции метро «Ховрино» до станции «Сокол» нет движения поездов из-за человека на путях

Нет движения поездов на участке зеленой ветки метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, на северном участке Замоскворецкой линии метро, от станции «Ховрино» до станции «Сокол» нет движения поездов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

В ведомстве уточняют, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. Подробности происшествия не сообщаются.

По обновленной информации, в 11:43 по московскому времени, движение поездов на участке зеленой ветки метро восстановили. Оно вводится в график.

Ранее KP.RU писал, что мужчина разбил турникет кулаком на станции метро «Электрозаводская» в Москве. Он это сделал после того, как получил отказ от другого пассажира пройти за ним бесплатно.

Еще один турникет был разбит в столичной подземке на прошлой неделе. На станции метро «Южная» мужчина сделал это с помощью ноги. Пассажир разозлился из-за того, что стеклянные дверцы не открылись с первого раза.