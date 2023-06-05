Максим Ликсутов: К запуску третьего диаметра работы по созданию ТПУ «Зеленоград - Крюково» завершатся

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

К 2025 году пассажиропоток ТПУ «Зеленоград – Крюково» достигнет почти 50 тыс. человек, поэтому новый городской вокзал создается с запасом пропускной способности, цитирует телеграм-канал «Дептранс Москвы» заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Для улучшения транспортной доступности Зеленограда в этом году мы откроем линию наземного метро с интервалами между поездами 5–7 минут в часы пик, современным подвижным составом, обновленными транспортно-пересадочными узлами. ТПУ «Зеленоград – Крюково» строится без закрытия движения. Создание этого уникального городского вокзала ведется под особым контролем Мэра Москвы С. Собянина», — сообщил Максим Ликсутов.

С коллегами из РЖД уже достроен первый пассажирский вестибюль с выходом к отстойно-разворотной площадке автобусов, чтобы пересадка была быстрее и удобнее, приступили к созданию третьей платформы — она будет оборудована современными навесами, новыми информационными табло и освещением, а ещё начали организацию выхода на эстакаду — для этого строят еще один комфортный пассажирский вестибюль.

После завершения работ жители Зеленограда получат современную пассажирскую инфраструктуру по стандартам Московского транспорта: трехуровневый городской вокзал с быстрыми пересадками со станции наземного метро на автобусы и с выходом на действующую автомобильную эстакаду.

«Установим лифты и эскалаторы, расположим переходы через пути на разных уровнях, а время пересадки с ж/д на автобусы сократится в 2 раза — с 6 до 3 минут. С запуском D3 здесь можно будет оплачивать проезд картой «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро и МЦК», - резюмировал заммэра Москвы по вопросам транспорта.