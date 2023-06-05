Синоптик рассказал, наступит ли летняя жара в Москве в июне

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторую неделю июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летней жары в Москве не ожидается до середины июня. Об этом заявил синоптик Александр Шувалов в разговоре с "Известиями".

Температура воздуха в столице будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла на протяжении ближайших 10 дней. Этот показатель ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

По прогнозам эксперта, во вторник, 6 июня, столбики термометра покажут от +18 до +19 градусов. К пятнице станем немного теплее - температура поднимется до 23 градусов со знаком плюс. Но в выходные вновь упадет до отметки +18...+19 градусов.

А уже со следующей недели ожидается подъем. Таким образом, синоптик делает вывод, что ближайшие 10 дней жары ждать не стоит.

Ранее, Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал единственный теплый день в Москве во второй неделе июня. Он также отметил, что низкий показатель температуры воздуха в июне связан с тем, что воздушные массы будут перемещаться в основном с севера и северо-запада и будут умеренно прохладными.