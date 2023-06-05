Состояние воздуха улучшилось в 18 районах Москвы рядом с промобъектами

Многие промышленные предприятия проходят модернизацию Фото: Светлана ДАНИЛИНА

Состояние воздуха в 18 районах Москвы, которые находятся рядом с промышленными объектами, стало лучше. Об этом рассказал Руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Сейчас в Московском регионе насчитывается около 3,5 тысяч промышленных и коммунальных предприятий. Многие из них начали проходить модернизацию. Один из таких крупных объектов - Московский нефтеперерабатывающий завод.

"Москва выбрала путь экономической стабильности. Важно было снижать воздействие на природные среды и климат при развитии промышленного потенциала города. Важные решения были приняты на федеральном уровне", — отметил Антон Кульбачевский.

Чтобы улучшить состояние воздуха, столичные предприятия переходят на экологичные и чистые производства. Для создания и развития которых есть все условия.