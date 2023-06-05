На Ленинградском направлении железной дороги внедрят билетную систему московского транспорта

Билетную систему московского транспорта внедрят на Ленинградском направлении железной дороги к открытию МЦД-3 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Билетную систему московского транспорта внедрят на Ленинградском направлении железной дороги к открытию МЦД-3. Это позволит пассажирам оплачивать проезд «Тройка» и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Сейчас проводятся работы по подготовке турникетов и обновлению программного обеспечения. Открытие третьего диаметра планируется в августе текущего года. А четвертый будет запущен уже этой осенью. У многих жителей Подмосковья и 40 районов Москвы появится возможность для выбора более удобного для себя маршрута.

Сейчас специалисты готовятся к запуску новых МЦД - занимаются обновлением подвижных составов и станций. Кроме этого, разрабатываются новые тарифы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве заработал подземный павильон «Площадь трех вокзалов». Здесь будет пересадка с МЦД-2 на МЦД-4