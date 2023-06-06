Овчинский анонсировал новые экскурсии проекта «Открой#Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Анонсированы новые экскурсии проекта «Открой#Моспром». В предстоящем сезоне приготовили особые мероприятия ко Дню молодежи.

Регистрация участников на четвертый сезон этого года проекта «Открой#Моспром» началась. С 13 по 28 июня вновь состоится цикл экскурсий и мастер-классов, связанных со столичной промышленностью.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— В этот раз свыше 30 столичных промпредприятий будут принимать участников проекта. Организуют свыше 150 экскурсий и более 80 мастер-классов. Гости смогут попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий и косметических средств. Мы также продолжаем расширять список компаний-участников, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В четвертом сезоне к проекту присоединились еще четыре компании: хлебобулочный комбинат, производитель хронометров и часов, центр аддитивных технологий (связанных с 3D-печатью), завод по производству косметики. Экскурсии для гостей проведут также предприятия — участники прошлых сезонов. Например Щербинский лифтостроительный завод, производитель систем управления и электротехнического оборудования для поездов — Лосиноостровский электротехнический завод. В проекте также доступны предприятия особой экономической зоны «Технополис Москва» и другие.

В честь дня молодежи в этом сезоне проекта «Открой#Моспром»пройдут особые экскурсии. Они состоятся 23 и 24 июня. Фабрика «Свобода» приведет мастер-классы по изготовлению косметического крема, а завод «Бабаевский» научит делать шоколадные конфеты.

Регистрация проходит на сайте otkroimosprom.ru в разделе «Мероприятия». Первые экскурсии «Открой#Моспром» провели в 2019 году. Сейчас его аудитория составляет 11,5 млн человек. Проект состоит из нескольких форматов: очных и видеоэкскурсий, интеллектуальых викторин и мастер-классов.