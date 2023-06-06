Теплая погода без осадков ожидается в Москве 6 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 6 июня, во вторник, прогнозируют переменную облачность. Синоптики обещают, что преимущественно день в столице пройдет без осадков. Дождя не будет и ночью, считают в Гидрометцентре России.

Днем в Москве ожидают западный ветер скоростью до от трех до восьми метров в секунду. К вечеру его интенсивность увеличится — до 5-10 метров в секунду, направление останется прежним.

Воздух днем прогреется до 19-21 градуса. Ночью будет достаточно прохладно — всего 8-10 градусов выше нуля. Характер погоды не изменится.

Атмосферное давление в течение суток будет на уровне 752 миллиметра ртутного столба. Это немного выше, чем норма для Москвы.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, наступит ли летняя жара в Москве в июне. Слова специалиста цитировал KP.RU.