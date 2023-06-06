Восьмибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 6 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник вечером, 6 июня, ожидают пробки до восьми баллов. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях в сторону области и на МКАД, предупредили в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Заторы возникнут из-за мелких аварий и строительных и инженерных работ. Так, например, из-за строительных работ движение ограничено на 14 км, 27 км, 32 км и 85 км МКАД, на Проспекте Мира возле дома 198, по Волгоградскому проспекту дом 45, на Каширском шоссе и в Кутузовском проспекте по ТТК в обе стороны.

В час пик горожанам советуют пользоваться общественным транспортом.

Ранее KP.RU писал, что несколько участков в районе Госпитальной и Рубцовской набережных в Москве перекроют на 2,5 месяца. Движение будут ограничивать постепенно, иногда полностью, а иногда — по одной полосе.