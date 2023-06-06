Ефимов: Программа КРТ позволит реорганизовать три участка бывшей промзоны Хапиловка

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Открытая автостоянка, автосервис и устаревшие офисы занимают сейчас 4,17 гектара на востоке столицы. Место удобное - рядом расположились станции метро «Преображенская площадь» и «Семеновская». Поэтому столичные власти решили привести в порядок эти три участка бывшей промзоны «Хапиловка». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, их реорганизация запланирована по программе комплексного развития территорий (КРТ).

«В рамках проекта здесь планируется возвести около 78 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, - отметил заммэра. - Вложения в редевелопмент площадок составят свыше 7,7 миллиарда рублей».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что город уже реализует проект КРТ бывшей промзоны «Кирпичные улицы» на востоке столицы. Ее площадь - 3,56 гектара. За пять лет здесь планируют возвести более 93 тысяч квадратных метров жилья и 4,6 тысячи «квадратов» общественно-деловых сооружений.

«Реализацией проекта занимается городской оператор – Московский Фонд реновации жилой застройки», – добавил Гаман.

В целом программа КРТ обеспечит жителям дополнительно 550 тысяч рабочих мест. Вложения в проекты составят семь триллионов рублей. При этом бюджет Москвы пополнится на сумму примерно три триллиона рублей. Среди запланированных КРТ, например, бывшие промзоны «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Вагоноремонт» и другие. К ним добавились также заброшка на улице Новая Ипатовка, 23А, бывшая стройка в Тропарево-Никулине и площадка с недостроем в Тимирязевском районе. Плюс ко всему город назначил операторов для реорганизации 17 участков - бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция» и других.