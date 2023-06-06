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НовостиОбщество6 июня 2023 6:10

Роспотребнадзор принимает меры по поиску и изьятию напитка «Мистер Сидр» в Москве

Есть ли жертвы некачественного алкоголя в столице, не сообщается
Мила ГЕНЬ
В Москве изымают из оборота напиток «Мистер Сидр» после массовых отравлений

В Москве изымают из оборота напиток «Мистер Сидр» после массовых отравлений

Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор отреагировал на ряд случаев отравления в регионах России напитком «Мистер Сидр». В ведомстве заявили о недопущении реализации этого напитка в Москве. Теперь его изымают из продажи в столице, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

5 июня появились сообщения о массовых отравлениях и летальных исходах в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртской Республике. Причиной стал напиток «Мистер Сидр», выпускаемый предприятием из Самары.

В связи с этим, потенциально опасную продукцию изымают из оборота в Москве. Жителей столицы призвали в обязательном порядке отказаться от употребления этого напитка и сообщать о всех точках его продажи.

Ранее KP.RU писал, что число жертв отравления только в Ульяновской области выросло уже до 51 человека. 16 из них скончались, остальные находятся в больницах в среднем и средне-тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело.