«Техноград» на ВДНХ проведет карьерные онлайн-тренинги для всех желающих — Сергунина

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Образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает всех желающих на серию онлайн-курсов. На занятиях наставники поделятся секретами развития карьеры. К примеру, расскажут, как преподносить себя потенциальному работодателю, развивать компетенции, искать мотивацию и многому другому. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

«Специалисты центра развития карьеры “Технограда” учли разные потребности аудитории. Слушатели курсов узнают, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании. Им объяснят, как адаптировать стратегию профессионального роста под изменившиеся требования рынка труда, и расскажут, где можно повысить свою квалификацию», — отметила Наталья Сергунина.

Напомним, проект реализуется при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

НА ЗАМЕТКУ

В расписании есть следующие мероприятия:

- 13 июня: на трех вебинарах курса «Из соискателя в сотрудники» карьерный консультант Ксения Козлова поделится своими знаниями о рынке труда, инструментах поиска работы и этапах подготовки к собеседованию;

- 26 июня: в рамках двух встреч со слушателями краткого курса «Основы построения карьеры» эксперт в области построения карьеры Ольга Гуляева расскажет о профессиональном росте и управлении этим процессом;

- 30 июня с 10.00 до 16.15 пройдет «Карьерный митап» с лекциями и практикумами от ведущих специалистов и интервью с представителями крупных кадровых агентств. Для участников проведут разбор ошибок, проработку мотивации и построение личного плана развития.