В Москве временно закроют участок серой ветки метро между «Чеховской» и «Серпуховской» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве временно изменят схему движения метро на серой ветке. Это необходимо для ремонта станций «Боровицкая» и «Полянка». Ограничения затронут участок от «Чеховской» до «Серпуховской» станции, сообщает официальный сайт мэра столицы.

В выходные дни, 17–18 и 24–25 июня, составы не будут курсировать на участке между указанными выше станциями. В эти дни «Чеховская» и «Серпуховская» временно станут конечными.

С 17 по 30 июня также не будет работать вестибюль «Боровицкой» (выход 7). Сама станция в будние дни продолжит работу в обычном режиме. Пассажиры смогут пересесть на другой поезд на станции «Библиотека имени Ленина», «Арбатская» и «Александровский сад» или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице запланирован ремонт 20 центральных станций метро. Работы пройдут на Люблинско-Дмитровской, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.