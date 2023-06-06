Владислав Овчинский: московское предприятие нарастилл выпуск дорожных поливочных машин

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Два с половиной года назад завод «Московский ударник» запустил производственную линию по сборке поливочных машин. Их применяют при строительстве дорог и в коммунальном хозяйстве. На сегодня количество собираемой техники выросло в три раза. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Производственные мощности завода позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны. С 2020 года выпуск поливочных машин нарастили до 15 единиц в год. В ближайшем будущем компания планирует открыть новый цех, что позволит увеличить объемы производства и принимать больше заказов, – рассказал Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве производство появилось 18 лет назад. На федеральном уровне компания считается одним из ведущих производителей дорожной техники. Гендиректор компании Дмитрий Берников уточнил, что расширение производственных мощностей позволит предприятию брать больше заказов .

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для бизнеса размещение производственной площадки в Москве — это доступ к крупному рынку сбыта. Инвесторы также получают возможность пользоваться развитой системой мер поддержки. Предприятиям доступны порядка 20 «инструментов» — субсидии, целевые займы и другие антикризисные механизмы.