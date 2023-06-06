В Москве мужчина избил посетителя магазина и украл его телефон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Суд решил отправить под стражу 34-летнего мужчину, обвиняемого в разбое. Без какого-либо повода он напал на покупателя магазина, сильно его избил, а затем похитил мобильный телефон жертвы. Об этом рассказали в прокуратуре Москвы.

Произошел инцидент в магазине на улице Бутырской. На кадрах с камеры видеонаблюдения в магазине видно, как мужчина начинает бить незнакомца. Сначала в ход пошли кулаки, затем он приемом из борьбы «бросил» потерпевшего на пол и начал добивать ногами. После десятка ударов он остановился, вытащил из кармана кофты пострадавшего мобильный телефон, стоимость которого оценили в 10 тыс. рублей, и скрылся с места преступления.

Злоумышленника оперативно задержали. Мужчине предъявили обвинение по статье о разбое. Суд отправил его на время следствия под стражу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что в Москве посетитель ночного кафе украл с чужого столика телефон, но его быстро поймали.