В московском метро рассказали о реконструкции площади около метро «Баррикадная» за последние 10 лет

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена.

Около станции метро «Баррикадная» за последние десять лет все кардинально изменилось. Наверняка, многие помнят, какой она была еще совсем недавно. Хаотичная парковка, много рекламы и ларьков, требующий ремонта вестибюль. В московском метро рассказали, что именно сделали в районе станции для комфорта пассажиров городского транспорта и пешеходов.

Прежде всего, провели капитальный ремонт вестибюля. При этом полностью заменили двери и светильники, облицовку стен и пола, обновили кассовую зону.

На подступах к станции тоже навели порядок. Для начала площадь около «Баррикадной» превратили в пешеходную зону. Недалеко от входа в подземку поставили новые удобные остановочные павильоны - с зарядкой для гаджетов, Wi-Fi, информационным табло.

Во время реконструкции площади вместо старого асфальта уложили красивую гранитную плитку. Кроме того, спрятали под землю провода, которые раньше висели между столбами. Для любителей велосипедных прогулок разместили современную станцию велопроката.

Теперь около метро - красота! Выходишь из дверей станции и попадаешь на уютную площадь. Сразу напротив вестибюля - знаменитая сталинская высотка, налево - Садовое кольцо, направо - зоопарк. А можно просто встретиться с друзьями у «Баррикадной», полакомиться тут же мороженым из соседнего киоска и сделать красивые селфи.