Что произошло за день 6 июня в Москве: главные новости

Опасный сидр в магазинах Москвы не нашли УМВД России по Ульяновской области

Весь день 6 июня сотрудники Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами проверяли торговые точки Москвы, в которых продается алкоголь. Они искали продукцию под названием «Мистер Сидр». По итогу проверок сообщили, что в магазинах и заведения столицы реализация данных напитков не проводится.

Школьнику, попытавшемуся поджечь своего знакомого, предъявили обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Напомним, 14-летний мальчик после ссоры с ровесником, принес на игровую площадку канистру с бензином, облил обидчика и поджег его. Мальчик получил ожоги третьей степени до 99%, а также термические ожоги дыхательных путей. Сейчас он находится в больнице.

Синоптик Роман Вильфанд сообщил, что будние дни на текущей неделе будут теплыми, а к выходным снова похолодает — температура днем в субботу и воскресенье поднимется максимум до +20, а ночью опустится до +4-8 градусов.

Коронавирус в столице продолжает сбавлять обороты. За прошлую неделю в Москве выявили всего 1602 случая заражения им.