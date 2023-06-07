Москва продолжает реализовывать проекты для достижению целей устойчивого развития

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г . Москвы

Москва продолжает реализовывать проекты для достижения целей устойчивого развития (ЦУР). Всего их 17, город в настоящий реализует проекты по восьми. Подробнее рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, выступая на международном форуме «Экология».

— Город также активно помогает в локализации и развитии высокотехнологичных промпредприятий. С марта 2022 года инвестор может получить в аренду землю за один рубль в год. Одно из важных условий — соблюдение жестких требований по экологичности строящегося производства, — рассказал Овчинский.

Руководитель Департамента уточнил, что с февраля 2023 года открылся так называемый зеленый коридор. Сроки административных процедур сократились вдвое. Этого удалось достичь, упростив требования к строительству промышленных объектов. Однако это не отменяет требований по недопущению вреда экологии и условия безопасности производства.

Достижению ЦУР способствует ряд проектов, которые несколько лет поддерживает город. Например, заключение офсетных контрактов (государственно-частное партнерство, когда город соглашается закупать у бизнеса необходимую мегаполису продукцию в обмен на инвестиции), программа создания мест приложения труда (девелоперы жилой недвижимости получают ряд преференций, возводя коммерческие, производственные и социальные объекты). Столица стала зачинателем индустриального строительства: промышленные объекты возводят не на земле, а заранее на предприятии. Это нивелирует часть возможного ущерба окружающей среде.

Бизнес также включен в ESG-повестку, модернизируя производства и повышая их экологичность.

Восемь ЦУР, по которым идёт работа, это «Уменьшение неравенства», «Устойчивые города и населенные пункты», «Качественное образование», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Достойная работа и экономический рост», «Ответственное потребление и производство», «Мир, правосудие и эффективные институты», «Партнерство в интересах устойчивого развития». Уже достигнуты цели (100-процентное исполнение показателей) по шести ЦУР. Это «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство», «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Борьба с изменениями климата».