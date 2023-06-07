Небольшой дождь и облачность с прояснениями прогнозируют в Москве во вторник 7 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу синоптиков, в среду, 7 июня, в Москве будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. О погоде рассказали в Гидрометцентре России.

Днем столбики термометров будут находиться в пределах от +21 до +23 градусов. Ветер ожидается западный скоростью от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ночью со среды на четверг температура воздуха будет от 8 до 10 градусов выше нуля. Прогнозируют переменную облачность и преимущественное отсутствие осадков. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость его немного уменьшиться до 3-8 метров в секунду.

В течение суток атмосферное давление в Москве составит 751 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что к выходным в столице снова похолодает. Об этом сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.