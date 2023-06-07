Ефимов: Город подписал с инвестором договор о КРТ участка бывшей промзоны Южное Очаково

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На западе Москвы в бывшей промзоне «Южное Очаково» в районе Очаково-Матвеевское реорганизуют участок в 12,98 гектара. Пока здесь размещаются склады, автосервисы и недострой. Договор о комплексном развитии территории (КРТ) город подписал по итогам аукциона с инвестором - компанией «ЛАКШЕРИ КЛАБ», входящей в состав Sezar Group. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря проекту возведут 185,5 тысячи квадратных метров промышленных и общественно-деловых зданий. При этом будет создано свыше трех тысяч дополнительных рабочих мест.

«Инвестиции в редевелопмент территории составят 13,9 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города – не менее миллиарда рублей».

Участок бывшей промзоны «Южное Очаково» расположен между улицами Рябиновая, Вокзальная и Очаковским путепроводом. Рядом - железнодорожная станция Очаково. Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, за восемь лет инвестор построит здесь высокотехнологичные производства.

«Их вид будет определен при разработке проекта планировки территории из числа допустимых», - уточнил Гаман.

По его словам, проектом запланировано также создание делового квартала с магазинами, кафе, офисными комплексами. В нем возведут и логистический центр. Его площадь - 30 тысяч квадратных метров.

Напомним, готовым заняться реализацией проектов КРТ инвесторам необходимо обладать определенным опытом и финансовыми возможностями. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. Одним из главных требований для участия в торгах на право КРТ бывшей промзоны глава ведомства назвал подтверждение застройщиком опыта капитального строительства. При этом будут учитываться последние пять лет. Среди предъявляемых к участникам требований, например, еще учитывается и совокупный размер выручки, и опыт участия в качестве заказчика по разработке документации по планировке территории.

Проекты КРТ создадут в Москве порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию бывших промзон и заброшек составят семь триллионов рублей. А городской бюджет при этом получит около трех триллионов рублей.