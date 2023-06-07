В восьми парках Москвы будут работать летние кинотеатры - Сергунина

Фото: Москино Сокольники

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о работе летних кинотеатров в этом году. Их откроют в восьми городских парках. Зрители увидят мультфильмы, а также работы российских и советских режиссеров. Достаточно лишь предварительно зарегистрироваться на сайтах зон отдыха.

«Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино — такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр», — рассказала Наталья Сергунина.

На большом экране с 9 июня:

- в парке Олимпийской деревни - классика отечественного кинематографа, например, фильмы «Дети капитана Гранта» или «Девушка с характером»;

- на главной сцене Таганского парка по пятницам с 19.00 до 21.00 - ленты советских и российских режиссеров;

- на эстраде «Солнечная» в Измайловском парке в 21.00 - кино для детей и взрослых;

- на площадках «Москино Сокольники» и в парке Горького - новинки проката, авторские и фестивальные ленты;

- сад имени Баумана и Бабушкинский парк - шедевры из собрания Госфильмофонда России;

- в парке «Ангарские пруды» - лучшее кино из коллекции Мосфильма. В ближайшую субботу, 10 июня, в 12.00 - комедия «Спорт, спорт, спорт», а 11 июня в 19.00 - драма «Родня». А еще здесь покажут популярные мультфильмы и проведут тематические фестивали.