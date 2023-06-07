Пришедшие на столичный пункт отбора контрактников рассказали о стремлении защищать Родину

В единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят добровольцы. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

Посетители единого московского пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на улице Яблочкова, рассказали, почему они записываются добровольцами. Новобранцы назвали своим главным мотивом желание защищать Родину и отстаивать интересы страны. По словам будущих контрактников, они не могут оставаться в стороне, пока жителям новых регионов требуется их помощь.

«Собственно я решил, что не могу оставаться в стороне. Как мне кажется, любой мужчина не должен оставаться в стороне», - рассказал один из посетителей пункта на улице Яблочкова.

Среди тех, кто приходит в центр, много людей, уже служивших в армии. Они считают своим долгом вновь мобилизоваться и отправиться в зону спецоперации, где уже сражаются их друзья, родственники и коллеги.

«Мы подписываем контракт, идем защищать нашу Родину в составе нашей бригады, в которой мы воевали уже полгода. Кто, если не мы?! Потому что это наш долг и наша обязанность», - подчеркнул еще один будущий контрактник.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь всё организовано по принципу хорошо знакомых москвичам многофункциональных центров. Все службы, участвующие в процессе отбора, располагаются в одном здании. Поэтому необходимые процедуры и оформление документов по времени занимают не более трех-четырех часов.

В здании работают волонтеры: они помогают посетителям сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнять анкеты. В центре организованы электронные очереди, оборудованы комфортные залы ожидания, работают подготовленные и компетентные специалисты.

Сначала добровольцы заполняют анкету, а затем проходят профессиональные собеседования. Их проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Срок прохождения военной службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев.

Пройдя профессиональное собеседование, кандидаты отправляются на медицинский осмотр. Все необходимые для него врачи работают здесь же, в пункте. При этом глубоких обследований здоровья новобранцев не требуется. Поскольку центр подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС), врачи медкомиссии видят полную историю болезни обследуемых в их электронной медкарте. Они сразу же могут определить, если ли у человека противопоказания для службы в армии.

В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.