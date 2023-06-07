В День России парковки в Москве будут бесплатными Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В День России, 12 июня, парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. Накануне праздника, 11 июня, нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час, добавил глава города.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что 11 июня парковки будут работать как в обычное воскресенье, а 12-го числа вводится праздничный тариф — такой же, как и во все остальные государственные «красные» дни.

Ликсутов подчеркнул, что такое решение не повлияет на загруженность дорог и парковок, так как машин в городе будет меньше. Он обратился к водителям с просьбой соблюдать правила остановки и стоянки.

Парковки со шлагбаумами продолжат работать по своим обычным тарифам во все дни.

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