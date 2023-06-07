Работница московского ломбарда присвоила себе 1,2 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд Москвы направили уголовное дело по обвинению работницы ломбарда в присвоении почти 1,2 млн рублей. В течение двух лет девушка вносила в залоговые билеты ложные сведения о новых заемщиках и принятых от них ювелирных изделиях, а выданные якобы им деньги оставляла себе. Об этом рассказали «МВД Медиа».

Фигуранткой дела о расхищении стала 26-летняя уроженка Подмосковья. С 2018 по 2019 год она работала ломбарде, расположенном на улице 2-ой Вольской, в должности товароведа-оценщика.

Уголовное дело о присвоении вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. На время расследования фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что мужчину задержали за кражу электросамоката и сумки со 10 тыс. рублей в центре Москвы. Стоимость транспорта оценили почти в полмиллиона.