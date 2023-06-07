Собянин: Общегородской выпускной в Москве пройдет 24 июня в Парке Горького Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Традиционный общегородской выпускной в Москве состоится в Парке Горького 24 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Начнется праздник в 20:00.

Попасть в этот день в парк смогут только выпускники и их сопровождающие. Обеспечат это при помощи индивидуальных браслетов с QR-кодом.

В 2023 году главными темами торжества станут «Первые» и «Наставники». Запланирована большая праздничная программа программа. Выпускники смогут посетить интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки. Продлится веселье до 6 утра 25 июня.

Напомним, что в 2022 году общегородской выпускной в Москве также проходил очно. Уже тогда коронавирусные ограничения частично были отменены. 5 июня 2023 года ВОЗ объявила о завершении пандемии, поэтому никаких преград для проведения праздника нет.