«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за ветра 7 июня Фото: Евгения ГУСЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за сильного ветра на среду, 7 июня. Возможны порывы до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать до 21:00 7 июня.

Напомним, «желтый» – это второй уровень погодной опасности, при котором условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что по прогнозу синоптиков, в среду, 7 июня, в Москве облачно с прояснениями, ветрено, а также временами пройдут дожди. Скорость ветра прогнозировали в столице на уровне 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. К вечеру он стихнет до 3-8 метров в секунду.