В Москве осудили на восемь лет водителя, который пьяным насмерть сбил двух пешеходов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего Евгения Почуева, который ранее сел пьяный за руль и сбил двух женщин. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состояние алкогольного опьянения, его отправили в колонию на восемь лет. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Напомним, вечером 24 сентября 2022 года Евгений Почуев выпил алкогольные напитки, после чего, сел за руль автомобиля «Мерседес», который принадлежит его супруге. На улице Судостроительной он сбил двух женщин, выходящих из трамвая, после чего продолжил движение и врезался в автобус.

В результате полученных травм обе пострадавшие скончались в больнице.

Свою вину Почуев вину признал полностью, сотрудничал со следствием и добровольно возместил потерпевшим моральный ущерб. Следующие восемь лет он проведет в исправительной колонии общего режима, после чего еще 2 года 10 месяцев не сможет управлять авто.

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