Что произошло за день 7 июня в Москве: главные новости

Парковки в Москве будут бесплатными 12 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 7 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении сделать городские парковки бесплатными в День России, 12 июня. Исключением будут парковки со шлагбаумами. Накануне праздника стоянки будут работать по обычному воскресному тарифу: за 380 и 450 рублей в час и те, что оборудованы шлагбаумом, — платно, остальные бесплатно.

Также стали известны дата и и место проведения общегородского выпускного в 2023 году в Москве. Он состоится 24 июня в парке Горького. Подготовлена масштабная праздничная программа. Пускать на мероприятие будут только выпускников и сопровождающих по индивидуальным браслетам.

Ранее, ночью 7 июня произошел пожар в многоэтажке на Ленинском проспекте. По официальным данным, пострадали шесть человек, четверо из которых — дети. Всех их госпитализировали. Еще один мальчик, возрастом девять лет, погиб.

Вечером стало известно, что суд вынес приговор Евгению Почуеву, который в сентябре 2022 года сел за руль пьяным и сбил насмерть двух пешеходов. Женщины выходили в этот момент из трамвая. Почуеву назначили восемь лет исправительной колонии общего режима.